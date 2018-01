Schitterende treffer Van Amersfoort bezorgt Heerenveen punt

Vitesse wist midweeks het inhaalduel met Sparta Rotterdam met 0-1 te winnen, maar kon zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen niet tot de tweede zege van 2018 komen. De Arnhemmers hadden weliswaar het betere van het spel, maar mede dankzij een weergaloos doelpunt van Pelle van Amersfoort eindigde het treffen onbeslist: 1-1.

Een bezoek aan Vitesse is de afgelopen seizoenen niet bepaald succesvol voor sc Heerenveen, want de Friezen wisten de laatste zeven uitwedstrijden in Arnhem niet te winnen. Bij de bezoekers maakte de winterse aanwinst Dave Bulthuis zijn debuut in de basiself. De verdediger speelde zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie ook tegen Vitesse. Daarnaast stond Martin Hansen, die opnieuw gehuurd wordt van FC Ingolstadt, onder de lat bij sc Heerenveen.

In de beginfase was Matt Miazga direct dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal ging over het doel van Hansen. Toch moest de Deense doelman al na twaalf minuten voor het eerst de bal uit het net vissen. Daniel Hoegh werkte een voorzet van Mason Mount achter zijn eigen doelman, waarrdoor Vitesse al snel op voorsprong stond. Na een half uur spelen zorgde Tim Matavz voor een discutabel moment, toen hij Denzel Dumfries trakteerde op een elleboog. Het voorval werd niet geconstateerd door scheidsrechter Allard Lindhout.

Kort na het incident kwam sc Heerenveen op gelijke hoogte. Pelle van Amersfoort stiftte de bal op schitterende wijze achter Vitesse-doelman Remko Pasveer en bracht de bezoekers daarmee verrassend op gelijke hoogte. Kort voor de gelijkmaker had Mount nog een behoorlijke kans op de 2-0. Na een uur spelen kreeg Henk Veerman de mogelijkheid om sc Heerenveen op voorsprong te brengen, maar zijn inzet werd gekeerd door Pasveer.

In de tweede helft was Dumfries opnieuw het slachtoffer, nadat hij in de edele delen werd gegrepen door Miazga. Vitesse werd in het vervolg van de wedstrijd gevaarlijk via Guram Kashia en Mitchell van Bergen. Tien minuten voor tijd leek een schot van Thomas Bruns Vitesse de voorsprong te brengen, maar zijn inzet belandde op de paal. Ondanks het overwicht kwam de thuisploeg niet meer tot een treffer, waardoor de wedstrijd geen winnaar opleverde.