PEC verslaat NAC Breda opnieuw en evenaart prestatie uit 1982/83

PEC Zwolle heeft drie punten overgehouden aan de visite van NAC Breda. Een vroege goal van Youness Mokhtar betekent dat de Zwollenaren pas voor de tweede keer in de geschiedenis, na 1982/83, in één seizoen twee competitiezeges op de Bredanaars hebben geboekt: 1-0. Door de zege profiteert PEC van de halve misstap van nummer drie AZ tegen FC Utrecht; de Noord-Hollanders hebben nog maar drie punten minder.

Het duel was nog maar net begonnen, of NAC liep reeds achter de feiten aan. Mokhtar schoot van afstand fraai raak, al verkeek doelman Mark Birighitti zich volledig op de inzet. PEC speelde goed voetbal, maar liet na om het bezoek uit Breda op een ruimere achterstand te zetten. Terell Ondaan kon niet profiteren van gegrabbel van Birighitti en de spits kon even later ook niet zijn voet tegen een voorzet van Bram van Polen zetten.

NAC kwam aanvankelijk niet verder dan een hachelijk moment van Philippe Sandler, die de bal na een kwartier spelen bijna zijn eigen doel in gleed, maar op slag van rust had het bezoek uit Breda een goede kans. Ambrose kon de bal echter niet goed controleren en Diederik Boer had geen moeite met het wippertje van de aanvaller.

In de eerste vijftien minuten na rust volgden de kansen voor beide teams elkaar op. Mokhtar kon een fraaie solo niet met een treffer belonen, Mounir El Allouchi mikte naast, Diederik Boer pakte een kopbal van Pablo Mari en een been van een NAC-speler voorkwam dat Ondaan bij de tweede paal voor de 2-0 kon zorgen.

NAC zocht ook in het restant van de wedstrijd nadrukkelijk naar een gelijkmaker. Boer hield PEC echter voortdurend op de been: zo keerde de doelman een kwartier voor tijd een inzet van Angeliño en vlak voor tijd redde hij, samen met Sandler, op een schot van Paolo Fernandes. Met hangen en wurgen bereikte het team van John van 't Schip het eindsignaal.