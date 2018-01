VIDEO’S - Kurzawa scoort spectaculair; Fekir verrast Aréola

Memphis Depay bewaarde het toetje van het voetbalweekeinde voor het laatst, want de aanvaller schoot Olympique Lyon in de vierde minuut van de blessuretijd langs Paris Saint-Germain (2-1). Ook de Parijzenaars scoorden fraai, want Layvin Kurzawa volleerde prachtig raak. De beelden van alle hoogtepunten van de afgelopen speelronde in de Ligue 1 zijn hieronder te vinden.

De vrije trap van Nabil Fekir tegen Paris Saint-Germain (2-1).



De spectaculaire 1-1 van Layvin Kurzawa tegen Olympique Lyon (2-1).



De directe rode kaart van Dani Alves tegen Olympique Lyon (2-1).



De vrije trap van Wylan Cyprien (OGC Nice) tegen Saint-Étienne (1-0).



Het doelpunt van Florian Thauvin (Olympique Marseille) tegen SM Caen (0-2).



Girondins Bordeaux ontsnapt na bizarre scrimmage tegen Nantes (0-1).



Stade Rennes en Angers teisteren het aluminium (1-0).



Montpellier herpakt zich na werelddoelpunt van Toulouse (2-1).



De overwinning van AS Monao op FC Metz (3-1).