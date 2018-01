Miljoenenaankoop van Ajax eist slachtoffer

Luis Enrique lijkt een belangrijke kandidaat om volgend seizoen het stokje van Antonio Conte over te nemen bij Chelsea. De Spanjaard krijgt in dat geval Juliano Belletti als technisch directeur naast zich. (Daily Star)

Everton heeft Lille OSC-verdediger Adama Soumaoro op het lijstje staan. The Toffees hebben echter nog geen formeel bod uitgebracht. (Liverpool Echo)