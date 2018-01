FC Twente slaat eindelijk toe op kunstgras maar kan niet juichen

FC Twente heeft zaterdagavond nagelaten om Roda JC Kerkrade drie punten afhandig te maken. Het team van Gertjan Verbeek leek met een 0-1 overwinning uit Limburg te vertrekken, maar enkele minuten voor tijd kopte Dani Schahin de eindstand op het scorebord: 1-1. Zodoende blijft het verschil tussen beide teams vier punten, in het voordeel van de Tukkers. Twente was tot zaterdag de enige overgebleven club die dit Eredivisie-seizoen nog niet trefzeker was op kunstgras.

Het eerste half uur van de wedstrijd in Limburg leverde geen enkele grote kans op. FC Twente, met Adam Maher in de basis, creëerde helemaal niets, terwijl Roda JC het in elk geval nog probeerde met een handvol kleine mogelijkheden. Joël Drommel had maar net antwoord op een zwabberbal van Adil Auassar, een hard schot van Henk Dijkhuizen ging naast en een kopbal van Dani Schahin was voor Drommel.

Enkele minuten voor rust kwam Roda JC toch goed weg. Na voorbereidend werk van Frederik Jensen mikte Tom Boere de bal, via doelman Hidde Jurjus, op de paal. De eerste minuten van het tweede bedrijf waren evenmin overtuigend, maar in de 52e minuut namen de Tukkers de leiding. Haris Vuckic gaf het leer net op tijd aan Oussama Assaidi, die de vrijstaande middenvelder vervolgens bediende en zag hoe hij prachtig voor de 0-1 zorgde.

Luttele minuten later ontsnapte Roda aan een dubbele achterstand. Na een glijpartij van Frederic Ananou kon Boere vrij door op het doel van Jurjus; de spits schoot het leer echter op de paal. In het restant van de wedstrijd had Roda meer drang naar voren Donis Avdijaj schoot rakelings naast en Drommel pareerde pogingen van Gyliano van Velzen, Mikhail Rosheuvel, Schahin en Avdija. De doelman moest twee minuten voor tijd toch het antwoord schuldig blijven op een mooie kopbal van Schahin: 1-1.