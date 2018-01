Manchester City herstelt zich via perfecte hattrick van Agüero

Manchester City heeft zich hersteld na de nederlaag tegen Liverpool van vorige week. Het team van Josep Guardiola boekte zaterdagavond een 3-1 overwinning op Newcastle United dankzij een 'perfecte' hattrick van Sergio Agüero. De koploper van de Premier League heeft daardoor weer een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Manchester United.

Vorige week werd Manchester City voor het eerst dit seizoen geklopt in de Premier League en Josep Guardiola voerde twee wijzigingen door ten opzichte van die wedstrijd tegen Liverpool. Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko kreeg zijn eerste basisplaats in de Premier League, terwijl David Silva terugkeerde op het veld nadat hij vorige week verbleef bij zijn te vroeg geboren zoontje. Manchester City domineerde het balbezit voor eigen publiek en kwam na achttien minuten tot scoren. Raheem Sterling stond echter net buitenspel toen hij bij de tweede paal werd bereikt door Silva, wat werd opgemerkt door de arbitrage.

Na 33 minuten was het toch raak voor de thuisploeg. Een indraaiende voorzet van Kevin De Bruyne werd met het hoofd geschampt door Agüero richting de verre hoek: 1-0. Even daarna was De Bruyne zelf dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet werd ternauwernood gekeerd door doelman Karl Darlow. Newcastle slaagde er nauwelijks in om de achterhoede van Manchester City te doorboren en de ploeg van Josep Guardiola kwam dan ook amper in de problemen. De bezoekers hanteerden niet de stijl van Liverpool van vorige week, maar trokken zich juist terug in de poging om het gevaar van Manchester City af te weren.

Na een uur spelen verdubbelde Manchester City de marge. Javier Manquillo vergreep zich licht aan Sterling, waarna Sergio Agüero mocht aanleggen vanaf elf meter. Darlow kreeg een hand tegen de bal, maar trok toch aan het kortste eind. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar de spanning keerde toch volledig terug. Newcastle kwam op 2-1 dankzij Jacob Murphy, die ontsnapte aan de aandacht van Zinchenko en afrondde met een stift. Even later leidde een blunder van doelman Ederson bijna tot de 2-2, maar nadat hij de bal uit zijn handen liet glippen pareerde hij de inzet van Ayoze Pérez.

Uiteindelijk kreeg Manchester City de schaapjes toch op het droge. Een afstandsschot van De Bruyne zeilde nog naast, maar Agüero wist zijn hattrick te completeren. Bij zijn laatste doelpunt werd het leeuwendeel van het werk echter verricht door Leroy Sané. De Duitser stoomde op vanaf het middenveld, speelde met vier verdedigers van Newcastle en vond de vrijstaande Argentijn: 3-1. Voor Agüero was het zijn eerste 'perfecte' hattrick, met links, rechts en het hoofd, sinds zijn drieklapper in oktober 2015 tegen dezelfde tegenstander. De druk was van de ketel en de thuisploeg ging op zoek naar meer, maar het verschil bleef twee treffers.