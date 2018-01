Locadia zorgt voor verrassing: ‘Met Brighton ga je naar degradatievoetbal'

De transfer van Jürgen Locadia naar Brighton & Hove Albion zorgt voor de nodige verrassing. Ronald de Boer zegt tegenover FOX Sports dat hij niet had verwacht dat de aanvaller in januari zou vertrekken bij PSV. Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij de keuze van Locadia om Eindhoven op dit moment te verlaten.

“Ik had niet verwacht dat hij weg zou gaan. PSV strijdt om het kampioenschap. Ze staan er goed voor, dus dan ga je in principe Champions League spelen. Met Brighton ga je naar degradatievoetbal”, zegt De Boer, die de keuze van Locadia overigens ook wel ergens kan begrijpen. “Ik weet ook wel dat het geld aantrekkelijk is.”

“En het is de meest aantrekkelijke competitie ter wereld. Doe je het daar een seizoen redelijk, dan sta je gelijk op het netvlies van andere scouts in Engeland”, vervolgt de analist, die het standpunt van PSV ook wel kan begrijpen. “Je hoort natuurlijk ook dat PSV in de rode cijfers stond. Nu schrijven ze weer zwarte cijfers. Dus ik begrijp het wel.”