Wenger: ‘Je kunt niet naar het noorden rijden en tegelijkertijd voetballen’

De transfer van Alexis Sánchez naar Manchester United is op een haar na rond. Diverse Britse media melden zaterdagavond dat er een akkoord is met Arsenal, maar volgens de trainers van beide clubs is de knoop nog niet doorgehakt. Zowel José Mourinho als Arsène Wenger lijkt wel te verwachten dat de ruildeal van Henrikh Mkhitaryan spoedig officieel wordt.

Zaterdag behoorde Sánchez niet tot de wedstrijdselectie van Arsenal tegen Crystal Palace. "Dat komt omdat hij mogelijk naar Manchester United gaat. Je kunt niet naar het noorden rijden en tegelijkertijd voetballen. Dat is vrij lastig", zegt Wenger na afloop van de 4-1 zege. "Ik verwacht dat de transfer rond komt, maar ik kan dat nog niet bevestigen. Het gebeurt alleen als Mkhitaryan ook komt, daarom duurt het langer. In de komende 48 uur zal het duidelijk worden. In zulke situaties kun je het nooit met zekerheid zeggen voordat het officieel is, want onderhandelingen duren tegenwoordig steeds langer. Elk detail is vandaag de dag belangrijk. Maar als je met me wilt wedden: ja, het kan gebeuren."

Mourinho, wiens ploeg zaterdag met 0-1 van Burnley won, is optimistisch gestemd. "Ik denk dat Sánchez komt, maar ik heb nog geen bevestiging", geeft de Portugees aan bij Sky Sports. "Ik verwacht dat het spoedig gebeurt, of nooit. We zijn zo dichtbij. Als het nu niet lukt, gaat het nooit gaat lukken. Ik weet dat mijn mensen er alles aan doen. Iedereen haalt alles uit de kast en ik denk dat ze succesvol zullen zijn." Naar verluidt is Sánchez zelf al akkoord over een contract tot medio 2022 met een netto jaarloon van 15,9 miljoen euro, waarmee hij de bestbetaalde speler ooit in de Premier League zou worden.