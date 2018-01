Zidane wil weinig kwijt over geruchten: ‘Neymar is een geweldige speler’

De laatste weken doken er geregeld berichten op dat Real Madrid een serieuze poging gaat wagen om Neymar binnen te halen. Zo zou de Braziliaan betrokken moeten worden in een spelersruil, waarbij Cristiano Ronaldo naar Paris Saint-Germain zou vertrekken. Real-trainer Zinédine Zidane wilde er zaterdag niet al teveel over kwijt op de wekelijkse persconferentie.

“Ik praat niet over spelers die niet van mij zijn. Neymar is een speler waar iedereen in het voetbal van houdt, omdat hij een geweldige speler is. Niets meer, niets minder”, wordt Zidane tijdens de persconferentie geciteerd door verschillende Spaanse media. Zijn ploeg neemt het zondagmiddag op tegen Deportivo La Coruña en kan een competitieoverwinning goed gebruiken, nu de achterstand op koploper Barcelona reeds negentien punten bedraagt. De Koninklijke speelde wel een wedstrijd minder.

Nu Real Madrid de wind tegen heeft, wordt er steeds meer gespeculeerd over de positie van Zidane. Zelf wilde de Fransman daar weinig woorden aan vuil maken. “Ik denk niet aan negatieve dingen, ik denk liever aan positieve dingen. Ook al zijn er niet veel positieve punten, toch zoek ik naar positiviteit. Ik zal nooit de handdoek in de ring gooien. Wat er ook gebeurt, ik blijf vechten. Dat heb ik altijd zo gedaan. Ik zal niet opgeven, dat hoort ook bij de waarden van deze club.”

Zidane benadrukt opnieuw dat Real Madrid in januari niet de transfermarkt op zal gaan. “Er zijn verschillende opties. Jullie vragen en ik geef antwoord, dus het mag duidelijk zijn. Misschien moet je dit aan iemand anders vragen om een ander antwoord te krijgen. Ik denk dat er geen verschil van inzicht bestaat tussen de club en de coach.”