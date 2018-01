Handvol supporters ziet Sneijder eerste doelpunt maken in Qatar

Wesley Sneijder heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de Qatar Stars League. De middenvelder van Al-Gharafa was zaterdag trefzeker tijdens de 2-4 overwinning op Umm-Salal. De tribunes waren nagenoeg leeg, maar dat mocht de pret niet drukken bij de Oranje-international.

Sneijder debuteerde vorige week met een 1-2 overwinning op Al-Ahli, maar was toen niet direct betrokken bij een treffer. Zaterdag was de spelmaker na een uur goed voor de 0-3, nadat Ahmed Alaaeldin Othman Al-Yahri al hadden gescoord in de eerste helft. Het doelpunt van Sneijder was een droge knal van zo'n veertien meter in de verre hoek.

Yannick Sagbo, voormalig speler van onder meer AS Monaco en Hull City, maakte er 1-3 van uit een strafschop. Ibrahima Nadiya bracht de spanning vervolgens helemaal terug, maar het team van Sneijder breidde de marge weer uit naar twee dankzij een doelpunt van Amro Abdelfatah Ali Surag in de blessuretijd. Al-Gharafa staat na dertien duels op de zesde plek van de twaalf clubs.