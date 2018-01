Barcelona kan nog verder uitlopen na misstap van Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft voor het eerst in het nieuwe kalenderjaar punten laten liggen. Het team van Diego Simeone kwam zaterdag in eigen huis tegen Girona niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Door de puntendeling kan koploper Barcelona verder uitlopen op de belangrijkste concurrent: een zege op Real Betis zondagavond zou een voorsprong van liefst elf punten betekenen.

Atlético had in de eerste helft de controle over de wedstrijd, terwijl Girona amper in het doelegebied van Jan Oblak kwam. Na ruim een half uur spelen kwam het scorebord in beweging. Na een heerlijke steekpass van Thomas Partey kopte Diego Costa de bal terug op Antoine Griezmann, die de bal met een volley in het doel werkte: 1-0. Op slag van rust had Portu de enige kans van Girona kunnen benutten, maar hij stuitte op Oblak.

Het eerste kwartier na rust had veel weg van de eerste helft: een laag tempo in combinatie met weinig gevaarlijke momenten voor het doel. Yannick Ferreira Carrasco had de 2-0 op zijn schoen, maar Gorka Iraizoz redde met zijn voet. In de 72e minuut nivelleerde Girona de tussenstand: Atlético kreeg de bal niet goed weg, waarna Portu op aangeven van Bernardo scoorde. Daar had Atlético geen antwoord op.

Valencia kan op gelijke hoogte met Atlético komen; de nummer drie speelt later vanavond uit bij Las Palmas. Real Madrid heeft elf punten minder dan los Colchoneros, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld: het competitieduel van zondagmiddag met Deportivo la Coruña en een inhaalwedstrijd tegen Leganés.