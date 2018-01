Arsenal wervelt in eerste twintig minuten; Man United dankt Martial

Arsenal heeft zaterdagmiddag weinig problemen gekend tegen Crystal Palace. The Gunners vlogen in eigen huis uit de startblokken en stonden na 22 minuten spelen al met 4-0 voor. Manchester United vergrootte tegelijkertijd de druk op koploper Manchester City, dat nog in actie moet komen tegen Newcastle United en nu negen punten meer heeft, door dankzij een doelpunt van Anthony Martial met 0-1 van Burnley te winnen.

Arsenal - Crystal Palace 4-1

Alexis Sánchez ontbrak vanwege zijn naderende overstap naar Manchester United opnieuw in de wedstrijdselectie van Arsène Wenger, maar daar was op het veld weinig van terug te zien. The Gunners kenden geen genade voor stadsgenoot Crystal Palace en waren na ruim twintig minuten al klaar met de ploeg van Roy Hodgson. Nacho Monreal opende met het hoofd na zes minuten de score en via een intikker van Alex Iwobi was het vier minuten daarop al 2-0.

Laurent Koscielny kon uit een corner voor de derde tekenen en Alexandre Lacazette sloot het openingssalvo af met de fraaiste treffer van de middag. De Fransman was het eindstation van een knappe aanval en knalde raak na een hakje van Mesut Özil. Nadat de storm van de kant van the Gunners was gaan liggen kregen de bezoekers, die met Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah aan de aftrap waren verschenen, iets meer ruimte om te voetballen en in de tweede helft volgden zelfs een aantal kansen. Luka Milevojevic redde tien minuten voor tijd de eer voor the Eagles.

Burnley - Manchester United 0-1

Burnley deed in de eerste maanden van het seizoen mee in de strijd om de bovenste vier plaatsen en the Clarets lieten in de eerste helft tegen Manchester United wederom zien geen eendagsvlieg te zijn. De nummer twee van de Premier League slaagde er nauwelijks in om iets te creëren en moest tot vlak voor rust wachten voor het eerste echt gevaarlijke moment van de wedstrijd. Ashley Young sneed vanaf links naar binnen en schoot de bal net voor het doel van Nick Pope langs.

In de tweede helft verschaften the Red Devils zich wat meer ruimte om te voetballen en Pope moest de bal tien minuten na de thee uit zijn goal vissen. Romelu Lukaku vond een vrijstaande Martial, die koel bleef en via de onderkant van de lat raak knalde. Johann Gudmundsson kreeg vlak daarop de kans om meteen wat terug te doen, maar zijn kiezelharde vrije trap spatte uiteen op de lat boven David de Gea. In het restant van de wedstrijd werd de thuisploeg niet meer echt gevaarlijk, waardoor José Mourinho achterover kon leunen in de dug-out.

Everton - West Bromwich Albion 1-1

Paris Saint-Germain-huurling Grzegorz Krychowiak slaagt er nog niet echt in om indruk te maken voor the Baggies, maar kreeg zaterdag de kans en beschaamde dat vertrouwen niet. Zijn knappe pass stelde Jay Rodriguez in staat om de bezoekers na zeven minuten spelen al op voorsprong te zetten. Everton, dat met nieuwkomer Theo Walcott in de basis begon, kreeg met nog halfuur te gaan een nieuwe domper te verwerken met een ogenschijnlijke beenbreuk van James McCarthy. Twintig minuten voor tijd was er echter ook nog goed nieuws: Walcott legde een lange bal van Wayne Rooney met het hoofd klaar voor Oumar Niasse en de spits redde een punt voor the Toffees.



Leicester City - Watford 2-0

Het was een frustrerende eerste helft voor Leicester. De thuisploeg speelde niet slecht, maar vond het lastig om zich een weg te banen door de hechte defensie van Watford. Een penalty bood uiteindelijk uitkomst. Jamie Vardy, tot dan toe al de gevaarlijkste man op het veld, werd gevloerd door Molla Wagué en ontfermde zich met succes over de daaropvolgende strafschop. In de tweede helft had Leicester veel meer ruimte om aan te vallen. Watford moest wel op zoek naar de gelijkmaker en kreeg een grote kans via Andre Gray, maar doelman Kasper Schmeichel kwam als winnaar uit een één-op-één-situatie. In de blessuretijd maakte Riyad Mahrez aan alle twijfel een einde na een rappe counter.

West Ham United - Bournemouth 1-1

West Ham speelde een goede eerste helft voor eigen publiek. Het team van David Moyes liet zich al vroeg gelden via Mark Noble en Marko Arnautovic, maar wist zichzelf niet te belonen. West Ham verdedigde bovendien sterk en hoefde daardoor weinig toe te laten in de eerste 45 minuten. Twintig minuten voor tijd moest dat echter wel. De doorgebroken Ryan Fraser schoot hard raak in de korte hoek en leek West Ham in rouw te dompelen. Enkele minuten later reageerde de thuisploeg echter: Javier Hernández dook op de juiste plek op om raak te schieten nadat een schot werd geblokt. Het bleef bij 1-1, waardoor West Ham een punt meer houdt op de ranglijst.

Stoke City - Huddersfield Town 2-0

Xherdan Shaqiri hielp vlak voor het rustsignaal de grootste kans van de eerste helft om zeep. Doelman Jonas Lössl stond voor zijn lijn, maar de Zwitser wachtte te lang met zijn stift. Daardoor bleef het voor rust bij 0-0 bij het debuut van Paul Lambert als trainer van Stoke. De oefenmeester zag zijn ploeg scherp beginnen, waarna het duel in balans raakte en het tempo inzakte. Stoke, met Erik Pieters in de basis en Bruno Martins Indi op de bank, liep na rust weg bij Huddersfield. Joe Allen opende de score op aangeven van Eric Maxim Choupo-Moting, waarna Mame Diouf het slotakkoord verzorgde na een fraaie hakbal van Shaqiri.