Bailey steelt de show en helpt Bayer Leverkusen aan tweede plaats

Bayer Leverkusen is de nieuwe nummer twee van de Bundesliga. Het team van Heiko Herrlich klopte TSG Hoffenheim zaterdag met 1-4, mede dankzij een doelpunt en assist van de uitblinkende Leon Bailey. Tegelijkertijd gaf RB Leipzig een 0-1 voorsprong uit handen tegen SC Freiburg, waardoor die Roten Bullen de tweede plek uit handen gaven op basis van doelsaldo. Borussia Mönchengladbach klopte FC Augsburg met 1-0 en staat daardoor in ieder geval tijdelijk op plek vier. Nigel de Jong won met FSV Mainz 05 met 3-2 van VfB Stuttgart.

SC Freiburg - RB Leipzig 2-1

Al vroeg in de wedstrijd dacht Bruma de bezoekers op voorsprong te zetten, maar het doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd. Ook in het slot van de eerste helft was een treffer dichtbij: Christian Günter kreeg namens Freiburg de beste kans van het hele eerste bedrijf, maar faalde. Aan de overzijde had Leipzig-keeper Péter Gulácsi even daarvoor al een belangrijke rol gespeeld, door een volley van Lucas Höler te pareren met een prachtige redding. De bezoekers waren na rust de betere partij, maar werd door de druk van Freiburg vaak gedwongen tot de lange bal.

Net als Bruma zag ook Kevin Kampl een treffer afgekeurd worden en dus bleef Freiburg overeind. Halverwege de tweede helft was het alsnog écht raak voor Leipzig: Timo Werner sprintte vanaf de middenlijn richting doel, passeerde twee verdedigers en plaatste de bal in de benedenhoek. De aanvaller maakte zijn tiende treffer van het seizoen. Freiburg gaf zich echter niet gewonnen en kantelde het duel volledig. Janik Haberer vuurde zijn ploeg op gelijke hoogte en het werd 2-1 via Robin Koch, die na een hoekschop boven iedereen uitsteeg en krachtig raak kopte.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1-4

Vlak voor rust zorgde LeonBailey voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Rond de strafschopstip ontving de aanvaller een voorzet van Julian Brandt, waarna Bailey de bal aannam en uit stand scoorde met een hakbal. Leverkusen was niet sterk begonnen aan de wedstrijd. Hoffenheim toonde meer creativiteit en wist meer te creëren, maar toch leidden de bezoekers bij rust. Vlak voor rust zorgde Julian Baumgartlinger voor de 0-2 met een hard schot van buiten het strafschopgebied. Dat was zijn eerste treffer voor Leverkusen in de Bundesliga. Even later gooide Lucas Alario het duel in het slot na uitstekend voorbereidend werk van Bailey, hoewel er nog twee treffers zouden vallen: Ádám Szalai scoorde namens Hoffenheim met een stiftbal en in de blessuretijd bepaalde Alario de eindstand.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2-0

In de voorgaande vier onderlinge ontmoetingen wist Mönchengladbach niet te winnen, maar een vroeg doelpunt legde zaterdag de basis voor de zege. Matthias Ginter stond na negen minuten op de juiste plek om via de paal raak te koppen na een corner van Thorgan Hazard. Vervolgens soleerde Hazard zelf bijna naar de 2-0, maar doelman Marwin Hitz lette goed op. Augsburg kwam na rust sterk uit de kleedkamer en zocht naar de gelijkmaker. Michael Gregoritsch was het dichtst bij, maar vlak voor tijd incasseerden Jeffrey Gouweleeuw en consorten ook nog de tweede treffer door toedoen van Hazard.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-3

Het heeft Sébastien Haller weinig moeite gekost om zich aan te passen aan de Bundesliga en zaterdag was de van FC Utrecht overgenomen spits opnieuw belangrijk. De Fransman hield na een kleine twintig minuten spelen Marcel Tisserand van zich af en knalde uit de draai hard raak. Wolfsburg, dat met Paul Verhaegh aan de aftrap verscheen, had weinig tijd om van deze tegenslag te bekomen, want Timothy Chandler wist de voorsprong vier minuten later te verdubbelen. Wolfsburg kwam met nog een ruim halfuur te gaan weer dichterbij via Maximilian Arnold, maar zag zijn hoop op een goede afloop een minuut later verdampen. Landry Dimata incasseerde zijn tweede geel, die Wölfe slaagden er met een man minder niet meer in om langszij te komen en incasseerden vlak voor tijd nog de 1-3 van Luka Jovic.

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3-2

De Jong begon opnieuw in de basis bij zijn nieuwe werkgever, maar kon niet voorkomen dat Mainz na twintig minuten spelen op achterstand kwam. Robin Quaison stond bij een corner op de verkeerde plek en de bal caramboleerde via de aanvaller achter zijn eigen doelman. De thuisploeg ging daarop in de achtervolging en kwam op slag van rust langszij: Ron-Robert Zieler schatte een schot van Yoshinori Muto verkeerd in en was kansloos. De Japanner had daarmee de smaak te pakken en zette zijn ploeg tien minuten na de thee in twee instanties zelfs op voorsprong. Zieler liet tien minuten later ook nog eens een schot van Gerrit Holtmann onder zich door vliegen en bezegelde zo, ondanks een rake kopbal van Daniel Ginczek in blessuretijd, het lot van zijn ploeg.