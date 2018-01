Sánchez kan bestbetaalde speler ooit worden in PL: ‘Kijk naar Harry Potter’

Sean Dyche tilt niet te zwaar aan het astronomische salaris dat Alexis Sánchez kan opstrijken bij Manchester United. Naar verluidt is de aanvaller akkoord over een netto jaarloon van 15,9 miljoen euro, waarmee hij de bestbetaalde speler ooit in de Premier League zou worden. Dyche, trainer van seizoensverrassing Burnley, vindt het een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de sport.

Zaterdagmiddag neemt Dyche het met Burnley op tegen Manchester United. Voorafgaand aan het duel werd hij door de Engelse pers gevraagd naar de naderende transfer van Sánchez en het salaris dat de Chileen gaat opstrijken. Dyche trok te vergelijking met de filmreeks van Harry Potter. "Voetbal is uitgegroeid tot een enorme markt. Dat zie ik zo gauw niet veranderen. Neem Daniel Radcliffe, die Harry Potter speelde. Die kreeg als dertienjarige misschien 150.000 pond voor zijn eerste film. Denk je dat hij voor deel twee ook 150.000 pond kreeg? Beslist niet."

"Dan komt deel drie en inmiddels is hij al vijftien jaar. Laten we zeggen dat hij daar vijftien miljoen pond voor krijgt. Voor deel vier krijgt hij vervolgens niet 15, maar 35 miljoen pond. Hij was toen nog steeds maar negentien jaar. Niemand zegt tijdens zo'n proces: 'Nee, geef hem 150.000 pond. Dat is wat hij voor de eerste film kreeg'. Dat is belachelijk. Waarom zou het voor sporters anders zijn?", vraagt Dyche zich hardop af. "Ik ben benieuwd naar de volgende tv-deal voor de competitie, want het zou me verbazen als de bedragen niet omhoog gaan."

Sánchez behoort overigens niet tot de wedstrijdselectie van Arsenal voor het thuisduel met Crystal Palace van zaterdag. De sterspeler van the Gunners wordt deze maand waarschijnlijk geruild voor Henrikh Mkhitaryan. De middenvelder van Manchester United zit op zijn beurt weer niet bij de spelersgroep tegen het Burnley van Dyche. Beide Premier League-wedstrijden beginnen zaterdagmiddag om 16.00 uur.