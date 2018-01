Arsenal faxt eerste bod naar Borussia Dortmund en zit onder vraagprijs

Er is beweging rond Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal heeft een eerste bod uitgebracht van 'iets meer dan vijftig miljoen euro', claimt Kicker zaterdagmiddag. Volgens het doorgaans goed ingevoerde tijdschrift is dat bedrag niet voldoende om Borussia Dortmund te overtuigen. De Duitsers zouden inzetten op minstens zestig miljoen euro voor hun clubtopscorer.

Een transfer van Aubameyang lijkt een kwestie van tijd, gezien de slechte verstandhouding tussen BVB en de Gabonees. Aubameyang kwam vorige week niet opdagen bij een teambespreking en werd toen uit de selectie gezet. Vrijdag mocht hij in principe weer mee naar de uitwedstrijd tegen Hertha BSC (1-1), maar volgens BILD zat de spits met zijn hoofd bij andere zaken. Daarom miste hij ook die wedstrijd. Diezelfde dag speelde hij echter een potje zaalvoetbal, wat hem op meer kritiek kwam te staan.

Vrijdag schreef Goal dat Aubameyang er zelf al uit is met Arsenal. De aanvaller zou met 190.000 euro per week een van de grootverdieners van de club worden. The Gunners zouden ook al persoonlijk rond zijn met Henrikh Mkhitaryan, die over moet komen van Manchester United. De Armeniër, die waarschijnlijk geruild gaat worden voor Alex Sánchez, voerde volgens the Guardian zaterdagochtend gesprekken met zijn nieuwe club over de laatste details rond de transfer.

De krant meldt dat er geen obstakels meer worden verwacht. José Mourinho, de trainer van Manchester United, gaf vrijdag nog aan 'rustig' op nieuws te wachten over de onderhandelingen met Arsenal. Hij liet hem uit de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Burnley van zaterdag. "Iedereen weet dat de transfer eraan zit te komen, al helemaal omdat de manager van Arsenal er zo duidelijk over gesproken heeft. Het heeft dan geen zin om het te ontkennen."