‘Als hij in minuut 75 warm kan lopen, dan denken de spelers van Ajax: shit’

De terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord werd vrijdag officieel afgerond. Dat was te laat om zondag tegen Ajax te kunnen invallen en volgens Daniël de Ridder is dat een positief gegeven voor de Amsterdammers. Met een speler als Van Persie achter de hand kan Feyenoord tegenstanders angst inboezemen, denkt hij.

Volgens de oud-voetballer en huidig analist zou het effect hebben op de spelers van Ajax, als Van Persie een kwartier voor tijd had kunnen warmlopen in De Klassieker. "Dan zie je daar een grote speler waarvan je denkt: shit, het staat 0-0 of 1-1. Dat heeft ook effect", beargumenteert de voormalig speler van Ajax. "Als je weet dat een speler met zo'n status het veld in kan komen en je speelt zelf niet lekker, kan dat een impuls geven. Van Persie heeft momenten dat hij een wedstrijd kan beslissen, ook als hij niet in de wedstrijd zit."

Van Persie bereikte deze week een akkoord met Fenerbahçe over de ontbinding van zijn contract en verbond zich voor anderhalf jaar aan Feyenoord. "Ik denk niet dat je hem als een type-Kuyt moet halen. Ik heb met hem gespeeld en ken hem", zegt De Ridder, doelend op hun gezamenlijke interlands voor Jong Oranje. "Hij is geen type die een heel team op sleeptouw neemt op basis van zijn leiderskwaliteiten, maar op basis van zijn voetballende kwaliteiten."