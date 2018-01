Barcelona ontkent akkoord: ‘We hebben respect voor Atlético’

Antoine Griezmann wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid en nadat Manchester United eerder de nieuwe werkgever van de Fransman leek te worden, is het nu Barcelona dat naar verluidt de beste papieren heeft. Een akkoord is echter nog niet in zicht, zo benadrukken de Catalanen zaterdagmiddag in stevige bewoordingen.

In verschillende media werd zaterdagochtend gespeculeerd over een deal tussen Barcelona en Griezmann. Philippe Coutinho zou zelfs met nummer 14 gaan spelen zodat de Frans international na de zomer het rugnummer 7 kan gaan dragen. Barça wil nu echter duidelijk maken dat hier geen sprake van is.

“Barcelona ontkent de informatie die in de afgelopen uren in verschillende media is verschenen over Atlético Madrid-speler Antoine Griezmann over een vermeende deal met onze club in alle toonaarden. Barcelona wil zijn bezwaren jegens deze gebeurtenissen uitspreken en herhaalt dat het het instituut Atlético Madrid ten volste respecteert”, leest een officiële verklaring van de koploper van LaLiga.

Griezmann leek afgelopen zomer op weg naar Engeland, maar besloot toen vanwege het transferverbod dat los Colchoneros opgelegd kregen een krabbel te zetten onder een nieuw contract. Door die nieuwe verbintenis is de aanvaller aankomende zomer wel voor honderd miljoen euro op te halen in Madrid en naast Barcelona zou ook Manchester City zeer geïnteresseerd zijn.