Mourinho tevreden: ‘Op dit moment zijn er niet veel betere linksbacks dan hij’

Manchester United werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met spelers als Danny Rose en Alex Sandro, maar op de ontwikkelingen rond Alexis Sánchez na blijft het voorlopig stil op het transferfront. Dat lijkt ermee te maken te hebben dat Luke Shaw in de afgelopen weken een goede indruk heeft gemaakt op José Mourinho en in het restant van het seizoen wellicht de kans krijgt om zich te bewijzen.

“Hij doet het erg goed. Hij werd al steeds beter en speelde goed toen we hem weer lieten beginnen na die lange periode zonder speelminuten. Ik kan me nog herinneren dat hij voor het eerst weer speelde tegen CSKA Moskou in de Champions League, toen ging het stapje voor stapje”, laat Mourinho weten via de officiële kanalen van zijn club.

“Nu heeft hij echter de kans gehad om een aantal wedstrijden achter elkaar te spelen en dat deed hij bijvoorbeeld goed tegen Everton, twee dagen nadat hij ook tegen Southampton had gespeeld”, gaat de Portugees, die zaterdag tegen Burnley ook weer kan beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Ashley Young, verder. “Hij was goed, solide, fysiek veel beter, mentaal veel sterker.”

“Hij begreep ook veel beter wat wij op tactisch gebied van hem verwachten in verschillende fases van de wedstrijd en onder verschillende omstandigheden. Daar ben ik erg blij mee. Je kijkt rond op de transfermarkt en op dit moment kan ik zeggen dat er niet veel betere linksbacks zijn dan Luke Shaw”, sluit Mourinho af.