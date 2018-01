Swart: ‘Van mij hoeft het niet, Ajax heeft al veel spelers voor die positie’

Zakaria Labyad maakt dit seizoen indruk bij FC Utrecht, waardoor de middenvelder interessant is voor veel ploegen, waaronder de top van de Eredivisie. Ajax is een van de clubs die in verband wordt gebracht met de komst van de spelmaker, maar clubicoon Sjaak Swart zet zijn twijfels bij het eventuele aantrekken van Labyad.

“Van mij hoeft het niet. Ajax heeft al veel goede spelers op die positie rondlopen”, vertelt hij in gesprek met NH Sport. De Amsterdammers hervatten zondag de competitie tegen Feyenoord en voor Erik ten Hag betekent dat meteen een flinke uitdaging bij zijn officiële debuut als trainer. Swart hoopt dat de nieuwe coach wel volgens de ‘Ajax-stijl’ blijft spelen.

“Hij mag het zelf uitmaken, maar we hebben de buitenspelers. Ik word misselijk van die systemen allemaal. Of je nou met drie of vijf spitsen speelt, thuis moet je gewoon druk zetten. En als iedereen maar gewoon mee terug verdedigt”, sluit de voormalige buitenspeler af. Ajax gaat de Klassieker in als de nummer twee van de Eredivisie, op vijf punten achter koploper PSV. Feyenoord bezit de vijfde positie en heeft veertien punten minder dan de Eindhovenaren.