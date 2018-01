Til over Gözübüyük: ‘Hij vroeg: ’Wisselen? Nee? Oke, sta op dan‘’

AZ kwam vrijdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht. Guus Til baalt van het puntenverlies, want de Alkmaarders kregen meer dan genoeg kansen om het duel in hun voordeel te beslissen. De aanvallende middenvelder is teleurgesteld over het resultaat en denkt dat zijn ploeg het tegendoelpunt te verwerken kreeg door 'naïviteit'.

Jonas Svensson bracht de bezoekers na 55 minuten spelen op voorsprong, waarna Cyriel Dessers een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker tekende. "Vooral gezien de kansen in de hele wedstrijd hadden wij er minstens twee moeten scoren", aldus Til tegen Voetbal Inside. "Boos? Dat niet, maar meer teleurgesteld. Ten eerste dat wij de tweede goal niet maakten en naïef waren door iedereen naar voren te sturen en dan de counter om de oren kregen. Bij 0-1 was het op en neer en konden we de wedstrijd uitspelen. Dat hadden we de eerste seizoenshelft ook, maar maakten we de 0-2 wél."

Til werd tijdens de wedstrijd op zijn hakken gelopen door Utrecht-middenvelder Yassin Ayoub. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet geen verzorging toe. "Hij stond op m'n hak. Ik vroeg aan de scheidsrechter of ik verzorging mocht. Hij vroeg: wisselen? Nee? Oke, sta op dan. Ik dacht: laat maar, ik sta maar op."