‘Naar een fysio luistert niet iedereen, naar een Dirk of een Robin wel’

Robin van Persie is teruggekeerd bij Feyenoord, net zoals Dirk Kuyt dat in 2015 deed. Eljero Elia vindt het moeilijk om de 102-voudig international te vergelijken met Kuyt, die de Rotterdammers vorig jaar naar de landstitel loodste. Elia denkt dat Van Persie op zijn eigen manier een leidersrol gaat vervullen. “Ze hebben een heel ander karakter”, vertelt Elia in de Volkskrant.

Elia werd vorig jaar kampioen met Feyenoord en vertrok daarna naar het Turkse Medipol Basaksehir. “Dirk is continu met iedereen bezig, een allemansvriend. Op een oprechte manier. Robin is rustiger, directer. Hij mag je of hij mag je niet. En dat zegt hij ook gewoon. Je weet precies wat je aan hem hebt”, aldus Elia, die verwacht dat de jonge talenten in de selectie van Feyenoord veel zullen hebben aan Van Persie.

"Het geeft toch een ander gevoel, zo'n man erbij”, klinkt het. “Er is geen tijd meer voor grappen anders krijg je een sarcastische opmerking om je oren. Zo deden Dirk en ik het ook. Moet wel. De trainer zit vaak op kantoor, die jongens moeten toch de gym in. Naar een fysio luistert niet iedereen. Naar een Dirk of een Robin wel. Ze kunnen de boel in de kleedkamer ook goed opjutten. En ze kunnen presteren onder druk, dat geeft houvast.”