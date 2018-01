‘Om in een Klassieker te debuteren is heel mooi, daar moet je van profiteren’

Nicolás Tagliafico streek onlangs neer in Amsterdam en zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax wordt meteen een beladen duel. Zondag staat de kraker tegen Feyenoord op het programma en de Argentijn kan in de Klassieker zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever. Tagliafico verwacht een zware wedstrijd tegen de regerend landskampioen.

“Het is een sterke tegenstander en het is een Klassieker. Dan is het over het algemeen extra lastig. Debuteren in een Klassieker en in eigen stadion is echt heel mooi. Je moet ervan profiteren en genieten. Het moet mijn hele leven bijblijven”, blikt de linksback vooruit in gesprek met de NOS. Tagliafico treft zondag Steven Berghuis, al lijkt de Nederlandse taal voorlopig nog wel voor wat problemen te zorgen: “Berghuis? Wat is dat?”

“Sorry, ik heb het wel gelezen, maar wist niet hoe het uitgesproken werd. Ja, ik heb gezien dat hij aan mijn kant speelt. Hij trekt vaak naar binnen. Hij is een behendige speler”, gaat de verdediger verder. Tagliafico is met zijn 25 jaar meteen een van de meer ervaren spelers in de selectie en van de aankoop wordt bij Ajax verwacht dat hij er ook meteen zal staan.

Trainer Erik ten Hag was vrijdag al lovend over de aankoop en Tagliafico zelf went ook snel aan zijn nieuwe ploeggenoten: “Een van mijn kwaliteiten is gedrevenheid. Ik motiveer mijn ploeggenoten en ga ervoor op het veld. Het communiceren gaat nog een beetje moeilijk, omdat ik de taal nog niet spreek. Maar ik leer mijn teamgenoten steeds beter kennen en help waar het kan.”