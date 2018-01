Ronaldo ‘ongelukkig’ bij Real Madrid: ‘Het ligt niet aan zijn salaris’

Real Madrid won de Champions League twee keer op rij en doet ook dit seizoen nog mee in het miljardenbal. In LaLiga draait de ploeg van Zinédine Zidane belabberd en is de achterstand op koploper Barcelona al opgelopen naar negentien punten. Tekenend voor het wisselende succes is Cristiano Ronaldo, die in de Champions League al negen keer scoorde en in de Spaanse competie pas vier keer scoorde dit seizoen. Oud-spits Predrag Mijatovic ziet dat Ronaldo ‘ongelukkig’ is bij Real.

In de Spaanse kranten wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van Ronaldo, die gelinkt wordt aan Manchester United en Paris Saint-Germain, terwijl een nieuw contract ook niet valt uit te sluiten. “De situatie moet worden geëvalueerd aan het einde van dit seizoen”, zegt Mijatovic in gesprek met Marca. “Hier moet over gesproken worden en als hij niet gelukkig is, dan moet hij dat zeggen. Ik zie in de Champions League niet dat Ronaldo ongelukkig is, maar ik zie het wel in LaLiga. Dat heeft niets te maken met zijn salaris. Misschien is hij gemotiveerder in de Champions League.”

Terwijl Ronaldo wordt gelinkt aan een vertrek, zou Neymar naar verluidt in 2019 naar Real Madrid komen. Mijatovic verwacht dat Ronaldo en Neymar een goed duo zouden vormen. “Neymar heeft magie en zou de harten van de supporters van Real Madrid stelen. Als er een kans bestaat om hem te contracteren, dan ben ik de eerste persoon die ‘ja’ zegt. Maar ik weet niet of het mogelijk is. Als Neymar het op het veld goed kon vinden met Lionel Messi, dan zie ik geen reden dat hij dat niet kan met Ronaldo.”