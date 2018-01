‘Erg jammer, De Ligt stond hem al handenwrijvend op te wachten’

Robin van Persie was al langer akkoord met Feyenoord, maar doordat hij pas vrijdag een overeenstemming bereikte met Fenerbahçe over het ontbinden van zijn contract, wordt de 34-jarige aanvaller pas maandag gepresenteerd en komt De Klassieker van zondag te vroeg. Henk Spaan vindt het jammer dat de 102-voudig Oranje-international niet speelt tegen Ajax.

Spaan had het mooi gevonden wanneer Van Persie zijn rentree had gemaakt bij Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA en geen fluitconcert had gekregen. "Ik zou hebben gepleit voor een warm applaus van het hele stadion voor de in de Eredivisie teruggekeerde superster", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. “Als Van Persie ergens van in de war zou raken, was het een ovatie van Amsterdamse supporters. Hij zou om zich heen kijken op zoek naar de verborgen camera's. Hoezo werd hier geklapt? Hij werd gruwelijk in de maling genomen, of niet?”

Van Persie zou door het applaus volgens Spaan uit zijn concentratie gehaald worden. “Op een fluitconcert had hij zich voorbereid, op fluitconcerten gedijt een voetballer met zijn mentaliteit sowieso”, aldus Spaan, die vrijdagmiddag te horen kreeg dat Van Persie niet zou spelen tegen Ajax. “Erg jammer. De Ligt stond hem al handenwrijvend op te wachten.”