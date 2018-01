Castelen: ‘Dat was alleen Seedorf gelukt, dat maakt je wel trots’

Romeo Castelen is deze transferperiode teruggekeerd in de Eredivisie. De ex-aanvaller van onder meer Feyenoord en Hamburger SV tekende bij VVV-Venlo. De 34-jarige buitenseler speelde de afgelopen jaren bij clubs in Australië en Zuid-Korea en zegt volledig fit te zijn nu hij aansluit bij VVV. Last van zijn knie heeft Castelen al lange tijd niet meer.

In 2014 vertrok Castelen bij RKC Waalwijk om voor Western Sydney Wanderers te gaan voetballen. Het werd een avontuur waar hij geen moment spijt van heeft gehad. “Man, Australië is zo geweldig”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad. “Als we met Western Sydney Wanderers tegen Sydney FC speelden, zaten er 60.000 mensen op de tribune. Trainingen deden we soms joggend op het strand. Om vervolgens met zijn allen de zee in te duiken. Zo mooi.”

Na twee jaar Australië trok Castelen naar Zuid-Korea, waar hij voor Suwon Bluewings tekende. “Ik denk soms weleens: oud-ploeggenoten als Ruud van Nistelrooij en Nigel de Jong hebben een topcarrière gehad. Maar ik op mijn manier ook. En nóg. Ik heb de gretigheid en drive van iemand van achttien jaar”, aldus Castelen, die met Western Sydney Wanderers de Aziatische Champions League won. “En later scoorde ik ook nog in het toernooi om de wereldbeker voor clubteams. Dat was alleen Clarence Seedorf gelukt als Nederlander. Dat maakt je wel trots natuurlijk.”