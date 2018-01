Guardiola vreesde voor ‘stabiliteit van City’ bij eventuele komst Sánchez

Manchester City leek geruime tijd de nieuwe club van Alexis Sánchez te worden. Terwijl ook Manchester United interesse toonde en de slag om de Chileen zo goed als gewonnen heeft, haakten the Citizens af. De koploper van de Premier League was drukte niet door vanwege de hoge kosten die gemaakt zouden moeten worden om Sánchez aan te trekken. Josep Guardiola heeft alle begrip voor het besluit van de clubleiding en feliciteert United met de komst van de aanvaller.

Volgens diverse Engelse is de deal ter waarde van ruim tweehonderd miljoen euro van Manchester United in de afrondende fase. Sánchez gaat 578.000 euro bruto per week verdienen, terwijl hij een tekenbonus van bijna 23 miljoen euro tegemoet kan zien. Zaakwaarnemer Fernando Felicevich houdt dik elf miljoen euro over aan de deal. Het zijn bedragen waar City zijn vingers niet aan wil branden. Met 283.000 euro per week is Sergio Agüero de grootverdiener bij Manchester City en Guardiola vreesde dat de komst van Sánchez de balans in het elftal zou verstoren.

“Normaal gesproken proberen we stabiel te blijven aangaande de salarissen van de spelers. Ik denk namelijk dat het goed voor het team is en voor de stabiliteit van de club”, zegt Guardiola, geciteerd door de Daily Telegraph. “Ik heb nooit druk op een club uitgeoefend als zij denken dat het te veel is. Ik accepteer dat besluit en kijk verder voor een andere oplossing. De stabiliteit van de club is het belangrijkste. We hebben veel geld uitgegeven, dat kunnen we niet ontkennen. Maar in mijn tijd bij Barcelona, Bayern München en nu hier, heb ik de clubleiding nooit onder druk gezet en gezegd: ‘ik wil die spelers hebben’, terwijl de club het te veel vond.”

Sánchez lijkt Arsenal nu te gaan verlaten voor the Red Devils en daar heeft Guardiola vrede mee. “Als een speler besluit om naar een andere club te gaan, dan doet hij dat omdat hij volledig overtuigd is van wat hij wil, in termen van salaris, waar hij wil zijn, waar hij en zijn familie willen wonen”, aldus Guardiola. “Ik denk dat hij naar United gaat, dus mijn felicitaties aan beide partijen.”