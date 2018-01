‘Natuurlijk wil ik naar Ajax, maar ook naar Feyenoord of PSV’

Zakaria Labyad weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt. De aanvallende middenvelder annex aanvaller van FC Utrecht wil binnen de Eredivisie promotie maken, maar heeft zijn gewenste transfer nog altijd niet te pakken.

Voetbal International meldde vorige week vrijdag dat Erik ten Hag de 24-jarige Labyad nog deze maand naar de Johan Cruijff ArenA wil halen. “Natuurlijk wil ik naar Ajax, maar ook naar Feyenoord, PSV of het buitenland”, zegt hij tegen Voetbal Inside. “Je wil altijd een stap omhoog maken en jezelf verbeteren. Het is een ultieme kans om aan te sluiten bij een van de drie topclubs zodat je een betere voetballer wordt.”

“Of Ajax aan me trekt? Ik weet het niet. Ten Hag heeft gezegd dat hij gecharmeerd van me is. Ik lees ook dingen in de media. Het is aan mij om uiteindelijk de stap te maken.” De vijfvoudig A-international van Marokko speelt sinds januari 2017 voor FC Utrecht en kwam sindsdien tot 13 doelpunten en 12 assists in 42 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.

“Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet wanneer clubs een akkoord hebben of wanneer ze zich melden”, vervolgt Labyad. “Zolang ik speler van Utrecht ben, doe ik mijn stinkende best hier. Misschien krijgen ze morgen wel een bod dat ze niet kunnen afslaan, dan is het aan mij om daarheen te gaan.” Labyad sloot donderdag bij RTV Utrecht overigens ook niet uit dat hij nog een half jaar in de Domstad blijft en pas in de zomer transfereert.