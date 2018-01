Aubameyang raakt in opspraak na potje zaalvoetbal: ‘Je weet niets van mij’

Pierre-Emerick Aubameyang heeft vrijdagavond opnieuw voor opschudding gezorgd. Terwijl zijn ploeggenoten het opnamen tegen Hertha BSC, speelde Aubameyang, die voor dat duel buiten de wedstrijdselectie werd gelaten, met een aantal vrienden een wedstrijd in de zaal. De kritiek die de Dortmund-aanvaller op sociale media kreeg van een journalist van BILD, kaatste hij direct terug.

Aubameyang was pas in genade aangenomen door trainer Peter Stöger, nadat hij eerder niet was komen opdagen bij een teambespreking. Voor het duel met Hertha BSC (1-1) was hij echter nog niet opgenomen in de selectie omdat hij vanwege een eventueel vertrek naar Arsenal er niet helemaal bij zou zijn met zijn hoofd. Om de gedachten even te verzetten, ging hij vrijdagavond de zaal in met een aantal vrienden en droeg hij een shirt waar de naam van zijn ex-ploeggenoot Ousmane Dembélé op stond. Laatstgenoemde vertrok afgelopen zomer voor 105 miljoen euro naar Barcelona. Door zijn vertrek naar het Camp Nou is de Frans international impopulair geworden bij de fans van Dortmund.

Terwijl zijn ploeggenoten van Borussia Dortmund het opnamen tegen Hertha BSC, ging de 'ongemotiveerde' Pierre-Emerick Aubameyang met een stel vrienden de zaal in. Hij trok ook nog eens het shirt van de impopulaire Ousmane Dembélé aan. De spits zal er niet populairder op zijn geworden bij de fans van Dortmund. #aubameyang #bvb #borussiadortmund #dortmund #bundesliga A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jan 19, 2018 at 11:23pm PST

“Ik heb de foto’s nog niet gezien”, reageerde Stöger na het gelijkspel in Berlijn. “Het maakt mij weinig uit, het is zijn besluit.” Een journalist van BILD had op Twitter kritiek op de actie van Aubameyang. “Bla bla bla, de volgende stap is de gevangenis”, reageerde Aubameyang. “Je weet niets dus let op jezelf, niet op mij.” De kans is aanwezig dat Aubameyang nog dit weekeinde overstapt naar Arsenal, want sportief directeur Michael Zorc vliegt zaterdag naar Londen om de laatste hand aan de onderhandelingen te leggen.