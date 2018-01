PSV zet streep door verhuur na miljoenentransfer van Locadia

Sam Lammers blijft bij PSV. De Eindhovenaren verkochten Jürgen Locadia vrijdag aan Brighton & Hove Albion en willen de twintigjarige aanvaller derhalve niet meer op huurbasis laten gaan, meldt De Telegraaf.

Onder meer Sparta Rotterdam toonde interesse in Lammers, maar hoeft dus niet meer op de komst van de international van Jong Oranje te rekenen. Phillip Cocu zegt in het Eindhovens Dagblad ‘vertrouwen’ te hebben in Lammers, die dit seizoen in negen Jupiler League-wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en drie assists.

“Sam heeft ook al een paar keer op het hoogste niveau gespeeld en dat een paar keer prima ingevuld. Een aantal malen was het nog niet goed genoeg. Dat weet hij zelf ook, maar we hebben vertrouwen in hem”, aldus Cocu. Technisch manager Marcel Brands liet woensdag nog weten dat een verhuur van Lammers niet was uitgesloten.

“We zullen deze maand nog naar Sam kijken en het belangrijkste is dat hij perspectief heeft. Zeker voor de toekomst heeft hij dat”, vertelde de directeur aan FOX Sports. Lammers kwam in 2010 over van de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk en speelde tot dusverre dertien wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij drie keer scoorde. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog tot medio 2021 door.