‘Als het bij Vermeer zover komt, is er echt iets misgegaan’

Kenneth Vermeer maakt het seizoen af bij Club Brugge, zo maakte zowel de club uit de Jupiler Pro League als Feyenoord vrijdag bekend. Jaap de Groot, columnist van De Telegraaf, vindt dat er een ‘bijsmaak’ aan de transfer zit en vraagt zich af of er wel goed gecommuniceerd is met de 32-jarige doelman.

“De crux is hoe dit proces richting het duo is gemanaged. Is er duidelijk gecommuniceerd of zijn er af en toe signalen afgegeven? Handelingen waarbij zonder woorden iets toch duidelijk wordt gemaakt. In topsport een vaak toegepast psychologisch spel”, aldus De Groot. “Uit de reactie van Vermeer blijkt dat hij totaal verrast werd toen de keuze op Jones viel (…) En als het bij zo’n superprof zover komt, dan is er echt iets misgegaan.”

De Groot heeft het gevoel dat Giovanni van Bronckhorst en consorten de boel anders hadden kunnen managen: “Hij leek klaar om in de Johan Cruijff ArenA uitgerekend tegen zijn oude club Ajax te gloriëren. Door goed te keepen, maar ook via het moment dat het Amsterdamse legioen met een speciale hommage een dikke streep zou zetten door het smakeloze ‘popincident’ van twee jaar geleden”, besluit de verslaggever.

Vermeer, vijfvoudig international van het Nederlands elftal, maakte in de zomer van 2014 de overstap van Ajax naar Feyenoord en keepte tot dusverre 84 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij 97 doelpunten moest toestaan. Bij Club Brugge moet hij de concurrentie aangaan met onder anderen Vladimir Gabulov, de Rus die eerder in de transferperiode overkwam van Arsenal Tula.