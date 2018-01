Kluivert: ‘Ik ga voor een van de beste clubs, bij voorkeur Barcelona’

Justin Kluivert speelt sinds zijn achtste voor Ajax en heeft er nog een contract tot medio 2019, maar de achttienjarige buitenspeler durft ook al verder te kijken. Hij zegt in een interview met De Telegraaf namelijk dat hij ‘de wereldtop’ wil halen, het maximale uit zijn nog prille profcarrière wil halen.

“Mijn eigen top is de wereldtop, ik ga voor een van de zes beste clubs, bij voorkeur Barcelona en wil in 2018 m’n debuut in Oranje maken”, aldus de international van Jong Oranje, die aanvankelijk vaak werd vergeleken met zijn vader Patrick, maar inmiddels aan een ‘eigen’ carrière timmert. Kluivert zegt het niet vervelend te vinden om gezien te worden als ‘de zoon van’, al erkent hij dat hij sommige spreekkoren over zijn vader hoort.

‘Kluivert moordenaar’, wordt er soms geroepen, bevestigt Kluivert jr.: “Ik trek me er niets van aan. Sterker, het is juist vaak een stimulans om iets te laten zien, om de schreeuwers pijn te doen door hun favoriete club pijn te doen. ‘Hate makes you stronger’, zegt Cristiano Ronaldo daar altijd over. Als speler is hij mijn grote voorbeeld, snelheid, intuïtie, kracht, scoren, leven als een prof en altijd bezig met je lichaam. Lionel Messi is de betere speler, maar ik lijk meer op Ronaldo.”

Kluivert tekende in april 2016 zijn eerste contract bij Ajax en maakte in september van dat jaar onder Marcel Keizer zijn debuut in het betaald voetbal, bij de beloften. In januari 2017 maakte de aanvaller in de met 1-3 gewonnen competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in het eerste elftal en inmiddels staat Kluivert op acht treffers en zeven assists in veertien duels voor Ajax 1.