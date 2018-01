Zaterdag, 20 Januari 2018

Barcelona reserveert rugnummer voor ‘Grizi’

Leicester City blijft ondanks een afgeslagen bod geïnteresseerd in Bouna Sarr. The Foxes wachten nu echter mogelijk tot de zomer om de back bij Olympique Marseille op te pikken. (The Times)

De kans is aanwezig dat Ali Maaloul binnenkort in de Premier League speelt. De linksback van Al Ahly is in beeld bij Swansea City en Crystal Palace. (The Sun)

Philippe Coutinho speelt niet met rugnummer zeven, maar met veertien bij Barcelona. Het shirt met nummer zeven is gereserveerd voor Antoine Griezmann van Atlético Madrid. (Fox Sports)

Everton heeft slecht nieuws gekregen van Bayern München. Der Rekordmeister is niet van plan om Juan Bernat, die als back-up van David Alaba fungeert, te verkopen. (Daily Mail)

De toekomst van Dani van der Moot ligt hoogstwaarschijnlijk bij SC Cambuur. De spits van Jong PSV heeft al een stageperiode in Leeuwarden achter de rug en die is van beide kanten goed bevallen, waardoor hij komende zomer de overstap zal maken. (Eindhovens Dagblad)