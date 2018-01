‘Hij zou perfect bij Bayern passen, maar hij wordt hier elke dag groter’

Bayern München stelde Jupp Heynckes in oktober aan als opvolger van Carlo Ancelotti en met vijftien zeges in zeventien wedstrijden presteert der Rekordmeister sindsdien uitstekend. Het contract van Heynckes loopt aan het einde van dit seizoen echter af in de Allianz Arena en volgens Kevin-Prince Boateng doet Bayern er goed aan dan aan te kloppen bij Eintracht Frankfurt.

Die club doet dit seizoen met een negende plaats prima mee in de middenmoot van de Bundesliga en dat is mede de verdienste Niko Kovac. De Kroaat is sinds maart 2016 de hoofdtrainer van Eintracht Frankfurt en zou volgens Boateng niet misstaan op een hoger niveau. "Hij zou perfect bij Bayern passen. Hij heeft voor de club gespeeld en beschikt nog altijd over goede contacten daar", vertelt de middenvelder van die Adler tegen Sport1.

Kovac speelde tussen 2001 en 2003 34 wedstrijden voor Bayern en dook na zijn actieve carrière het trainersvak in. Hij stelde als bondscoach van Kroatië teleur tijdens het WK van 2014, toen hij met zijn ploeg strandde in de groepsfase, en werd in september 2015 uiteindelijk ontslagen na een matige reeks in de EK-kwalificatiecampagne. Hij behoedde Eintracht Franfkurt vervolgens in de laatste maanden van het seizoen 2015/16 voor degradatie in de Bundesliga en wordt daar inmiddels op handen gedragen, weet ook Boateng. "Hij wordt hier elke dag groter, dus het zal niet makkelijk zijn om hier weg te komen."