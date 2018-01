Feyenoord laat ‘droom’ uitkomen: ‘Maar ik moet het nu afsluiten’

Feyenoord maakte woensdag melding van de komst van Yassin Ayoub. De middenvelder tekende een contract tot medio 2022 en sluit in de zomer bij het team van Giovanni van Bronckhorst aan. Tot die tijd zal hij zich moeten focussen op FC Utrecht, zo erkende hij vrijdag na het duel met AZ (1-1).

“Je probeert je als prof op te stellen en je daar niet mee bezig te houden”, zei Ayoub voor de camera van FOX Sports. “Maar je wordt er wel steeds aan herinnerd: je krijgt een sms, een berichtje: ‘gefeliciteerd’. Dat ging door tot de wedstrijddag. Langzaam wordt dat vergeten door de rest en moet ik me focussen. Dit mag geen excuus zijn. Ik moet prof zijn en moet dit kunnen afsluiten.”

Voor de 23-jarige Ayoub staat er woensdag een bijzondere wedstrijd op het programma, want dan komt zijn toekomstige werkgever op bezoek in De Galgenwaard. “Op dit moment ben ik speler van Utrecht en ik respecteer de club waar ik voor speel. Ik heb veel te danken aan de club. Utrecht zit echt in mijn hart. Als ik de bal binnen moet schieten, dan doe ik dat. Met alle respect voor Feyenoord, dat is volgend jaar mijn nieuwe club. Nu is dat Utrecht en daar wil ik zo hoog mogelijk mee eindigen.”

De linkspoot voegt er wel aan toe dat er met zijn transfer naar De Kuip ‘een droom’ is uitgekomen: “Ik heb het vaker verteld en ben supertrots dat ik voor zo'n grote club mag spelen. Ik moet het nu alleen afsluiten en hoop ook dat jullie het gaan vergeten, want ik speel nu voor FC Utrecht.” Ayoub speelde tot dusverre 145 officiële wedstrijden voor FC Utrecht, dat na de remise tegen AZ met 29 punten op de vijfde plaats staat in de Eredivisie.