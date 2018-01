Piepjonge Engelsman werpt zich op als redder in nood bij Dortmund

Borussia Dortmund is ook in zijn tweede wedstrijd na de winterstop zonder overwinning gebleven. Het elftal van Peter Stöger trad op bezoek bij Hertha BSC aan zonder sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang en mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen met een gelijkspel: 1-1. Dortmund blijft door het puntverlies derde staan in de Bundesliga, maar kan later dit weekeinde wel achterhaald worden door Schalke 04.

Aubameyang ontbrak vanwege de transferperikelen rondom zijn persoon in de wedstrijdselectie van die Borussen. Zonder zijn spits had Dortmund het lastig met Hertha, dat compact verdedigde en voor rust nauwelijks in de problemen kwam. Shinji Kagawa kreeg na een kwartier voetballen de beste kans in de eerste helft namens de bezoekers, maar hij kon zijn kopbal niet op doel krijgen.

Hertha had in het eerste bedrijf moeite om van de eigen helft af te komen, maar een bliksemstart na rust leverde de ploeg van Pál Dárdai toch een verrassende voorsprong op. Valentino Lazaro combineerde over de rechterflank fraai met Ondrej Duda, waarna de Oostenrijker een afgemeten voorzet in huis had op Davie Selke. De spits was in het strafschopgebied van Dortmund ontsnapt aan de aandacht van Sokratis Papastathopoulos en zorgde vervolgens van dichtbij voor de 1-0.

De thuisploeg dacht na ruim een uur opnieuw te scoren, maar doordat Duda terecht werd teruggefloten voor buitenspel, mocht Dortmund blijven hopen op een resultaat. De ploeg van Stöger maakte jacht op de gelijkmaker en kreeg negentien minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken. Jadon Sancho wierp zich op als redder in nood. De pas zeventienjarige Engelsman legde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Kagawa al koppend eenvoudig kon scoren. Een zege zat er voor Dortmund echter niet meer in.