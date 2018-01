Fortuna en NEC verliezen; basisdebutant PSV krijgt Vijverberg stil

Fortuna Sittard is tegen zijn vijfde nederlaag van het seizoen aangelopen. De koploper van trainer Sunday Oliseh leed vrijdagavond een verrassend ruime nederlaag bij FC Dordrecht (3-0). Fortuna had het geluk dat ook achtervolger NEC verloor (Almere City FC, 3-0). De Graafschap verloor op De Vijverberg door twee doelpunten van Cody Gakpo met 2-3 van de beloften van PSV.

FC Dordrecht - Fortuna Sittard 3-0

FC Dordrecht opende na ruim een kwart wedstrijd de score: Jafar Arias schoot binnen na voorbereidend werk van Andreas Calcan. Fortuna probeerde hierna meer druk naar voren te zetten, maar dat leverde niet veel meer op dan kansen voor Perr Schuurs en Djibril Dianessy. In de tweede helft liepen De Schapenkoppen verder weg van de koploper: Robert Mutzers scoorde na een counter en een fout van Schuurs en het slotakkoord was aan Arias, die halverwege de tweede helft juichend kon weglopen na opnieuw een succesvolle counter. Fortuna kreeg nog enkele kleine kansen, maar scoorde niet in het Riwal Hoogwerkers Stadion.

Almere City FC - NEC 3-2

Almere ging rusten bij een 2-0 voorsprong in het eigen Yanmar Stadion. Na en attractief eerste kwart waarin onder anderen Ferdi Kadioglu en Silvester van der Water kansen kregen, was het Jerge Hoefdraad die na een uitstekende steekpass binnenschoof voor de 1-0. Anass Ahannach verdubbelde vervolgens met een stift de marge; het was zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. In de tweede helft kwam NEC via Sven Braken terug, maar Van der Water maakte er op aangeven van Javier Vet 3-1 van. Braken pikte hierna zijn tweede treffer mee, maar Almere trok de voorsprong over de streep. Ole ter Haar Romeny kreeg hierna nog rood.

Telstar - FC Eindhoven 4-1

Telstar had niet lang nodig om het scorebord in beweging te krijgen, want in de vijfde minuut maakte Andrija Novakovich er met een schot in de verre hoek 1-0 van. Mart Lieder bewees vervolgens een dodelijke spits te zijn en nivelleerde de score, maar FC Eindhoven zou toch puntloos huiswaarts keren. Melvin Platje maakte er met een boogbal via de onderkant van de lat 2-1 van en Novakovich tikte na een fraaie aanval de 3-1 tegen de touwen. FC Eindhoven had nog een helft om de stand draaglijker te maken, maar het werd via Mohammed Osman nog 4-1 en daar bleef het bij. Telstar staat nu met 37 punten op de vierde plaats.

De Graafschap - Jong PSV 2-3

De Graafschap leek een mooie avond tegemoet te gaan, want het team van Henk de Jong begon gretig en kwam na vijf minuten op voorsprong door toedoen van verdediger Lars Nieuwpoort, na een hoekschop van Mark Diemers. Youssef El Jebli verdubbelde met een prachtig schot de marge, maar toch gaf De Graafschap die voorsprong nog weg. Basisdebutant Cody Gakpo deed na zeventien minuten wat terug en maakte er in de blessuretijd van de tweede helft 2-3 van. Hij schoof de bal onder doelman Filip Bednarek door. Dante Rigo had even eerder voor de 2-2 gezorgd, door een strafschop te benutten na een overtreding van Myenty Abena op Gakpo.

FC Emmen – RKC Waalwijk 2-1

RKC beleefde dankzij een vroeg doelpunt van Johan Voskamp een droomstart op De Oude Meerdijk, maar het werd uiteindelijk geen al te memorabele avond voor de Waalwijkers. Anco Jansen tekende halverwege de eerste helft alweer voor de gelijkmaker, waarna een directe rode kaart voor Gigli Ndefe, vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler, de thuisploeg volledig in de kaart speelde. Emmen maakte jacht op de 2-1 en wist die in de slotminuut van de eerste helft nog te forceren, via opnieuw Jansen. Emmen kreeg na de onderbreking voldoende kansen, maar doordat een derde doelpunt uitbleef, mocht RKC blijven hopen op een gelijkmaker. Die kwam er echter niet meer.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 3-1

Go Ahead Eagles is sinds begin november bezig aan een vrije val die zijn weerga niet kent: de laatste negen wedstrijden in de Jupiler League resulteerden in zes nederlagen en drie gelijke spelen. Tegen MVV beleefde de formatie uit Deventer evenwel een heerlijke eerste helft. Go Ahead speelde een prima wedstrijd en ging dankzij twee doelpunten van Sam Hendriks halverwege rusten met een 2-0 voorsprong. De eerste treffer die de spits maakte viel al na zestien seconden voetballen, hetgeen de snelste goal in de Jupiler League sinds het seizoen 2008/09 betekende. Stefano Beltrame stelde de zege halverwege de tweede helft veilig voor Go Ahead, alvorens Marvin Ogunjimi in de slotfase wat terugdeed namens het bezoek.