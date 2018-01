Locadia tekent in Engeland en levert PSV forse transfersom op

De kogel is door de kerk: Jürgen Locadia zet zijn loopbaan voort bij Brighton & Hove Albion. The Seagulls maken via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige aanvaller een contract tot 2022 heeft getekend. Men doet geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van zeventien miljoen euro exclusief variabelen en een doorverkooppercentage. Daarmee is Locadia de nieuwe recordaankoop van de club. Hij treft bij Brighton landgenoten Davy Pröpper en Tim Krul.

Zodoende komt er na zevenenhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Locadia en PSV. De aanvaller belandde in de zomer van 2010 in de jeugdopleiding van de Eindhovense club en debuteerde op 21 september 2011 in het bekerduel met VVSB in de hoofdmacht. Hij kwam uiteindelijk tot 62 doelpunten in 176 officiële wedstrijden voor PSV en werd met de club tweemaal landskampioen. Daarnaast hield de spits aan zijn periode in het Philips Stadion ook nog één KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen over.

Locadia ziet met zijn transfer naar Brighton een langgekoesterde wens in vervulling gaan. De voormalig jeugdinternational had zijn zinnen afgelopen zomer al op een transfer naar de Premier League gezet, maar kon destijds niet rekenen op de medewerking van PSV. De Eindhovenaren besloten Locadia aan zijn tot medio 2020 doorlopende contract te houden, maar zijn nu dus alsnog akkoord gegaan met een vertrek van de midvoor. Het gat dat de geboren Emmenaar achterlaat bij de koploper, zal vermoedelijk opgevuld worden door Maximiliano Romero.

De negentienjarige Argentijn werd eerder deze maand voor een bedrag van ruim tien miljoen euro door PSV opgepikt bij Vélez Sarsfield en zal de concurrentiestrijd in de punt van de aanval aan moeten gaan met Luuk de Jong. Laatstgenoemde staat in de serieuze belangstelling van het Mexicaanse Club América, maar met de transfer van Locadia lijkt zijn vertrek niet meer mogelijk. Trainer Phillip Cocu gaf tijdens het trainingskamp dat PSV in de winterstop belegde in de Verenigde Staten bovendien Sam Lammers en Donyell Malen de kans zich te bewijzen.

Locadia is momenteel herstellende van een bovenbeenblessure, maar hoopt spoedig aan te sluiten bij de selectie van Brighton. De promovendus staat momenteel op een zestiende plaats in de Premier League en kan de doelpunten goed gebruiken: in 23 competitiewedstrijden wist het team van manager Chris Hughton pas zeventienmaal doel te treffen. Daarmee is alleen hekkensluiter Swansea City (veertien treffers) vooralsnog minder productief gebleken.