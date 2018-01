‘Het was een verkeerde keuze om naar Feyenoord te gaan’

Angelos Charisteas speelde anderhalf jaar voor Ajax en één seizoen voor Feyenoord. De aanvaller speelde zodoende Klassiekers in beide tenues, maar zijn hart ligt in Amsterdam, zo vertelt hij op de website van de nummer twee van de Eredivisie. “Ik ben Ajax-supporter, dat is duidelijk”, aldus de 37-jarige Griek.

De 88-voudig international, die met zijn land het EK won in 2004, woont in Amsterdam, bezoekt regelmatig wedstrijden van de club van trainer Erik ten Hag en zit zondag op de tribune tijdens de Klassieker. “Normaal gesproken is het fiftyfifty, maar omdat het in de ArenA is en Ajax iets beter in vorm, geef ik ons zestig procent kans op een zege.”

Charisteas vertelt dat hij achteraf bezien nooit naar Feyenoord had moeten gaan: “Vlak voor het einde van de transferdeadline hoorde ik van de interesse van Feyenoord. Ik was met het Griekse team in Moldavië voor een interland, zat in een hotel. Ik moest snel beslissen en tekende. Ik had niet door wat voor impact het zou hebben. Het moment dat ik terugkwam in Nederland, wist ik dat ik een bad decision had gemaakt (…) Ik heb wel een paar verkeerde keuzes gemaakt, en de overstap naar Feyenoord was er één van.”

“Ik had te weinig tijd om er goed over na te denken, had niemand om het echt mee te bespreken. Ik denk dat ik mezelf meer tijd bij Ajax had moeten geven, me toch onder Ten Cate in het elftal had moeten proberen te vechten. Maar dat is achteraf. Bij Feyenoord had ik het moeilijk. Jongens als Pierre van Hooijdonk probeerden me wel te helpen, maar het heeft nooit geklikt. Na een jaar ging ik naar FC Nürnberg.” Charisteas speelde daarna ook nog in Frankrijk, zijn vaderland en Saudi-Arabië alvorens hij in 2013 een punt achter zijn loopbaan zette.