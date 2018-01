Liverpool-huurling moet voldoende spelen: ‘Anders zullen we gestraft worden’

Liverpool bereikte deze week overeenstemming met Cardiff City over een verhuur van Marko Grujic en the Reds rekenen erop dat de club uit de Championship ook daadwerkelijk gebruik zal maken van de 21-jarige middenvelder. Manager Neil Warnock erkent dat the Bluebirds een boete boven het hoofd hangt, mocht Grujic te weinig minuten maken.

De viervoudig Servisch international werd anderhalf jaar geleden voor een bedrag van vijf miljoen euro door Liverpool weggehaald bij Rode Ster Belgrado, maar slaagde er op Anfield nog niet in uit te groeien tot een vaste waarde. Dit seizoen kwam hij in de Premier League niet verder dan drie korte invalbeurten, hetgeen de club ertoe deed besluiten hem in de tweede seizoenshelft ervaring op te laten doen bij Cardiff City.

Liverpool verlangt van de club uit Wales echter wel dat Grujic voldoende aan spelen toe zal komen. "Anders zullen we financieel gestraft worden", laat Warnock vrijdag weten in de Engelse media. Cardiff City staat momenteel op een derde plaats in de Championship en speelt nog negentien competitiewedstrijden tot het einde van het seizoen. Warnock veronderstelt dat Grujic in ten minste veertien van die duels zijn opwachting zal moeten maken teneinde een boete te ontlopen.

Toch heeft de constructie Cardiff City er niet van weerhouden af te zien van de komst van de beloftevolle middenvelder. "Het is acceptabel en om eerlijk te zijn, is het voor beide partijen een goede deal", aldus Warnock. "Ik wil hem laten spelen, want ik heb hem niet vastgelegd om de selectie rond te krigen. Hij is een goede jongen en een goede speler. We hebben nog negentien wedstrijden te gaan en laten we hopen dat hij in al die duels zal spelen."