Ten Hag: ‘Of ik voor de terugkeer van Bergkamp zou gaan liggen? Nee’

Het is niet uitgesloten dat Dennis Bergkamp in de tweede seizoenshelft alsnog deel zal gaan uitmaken van de technische staf van Ajax. De oud-spits werd vorige maand op non-actief gesteld door de Amsterdamse club, maar heeft inmiddels bezwaar aangetekend. Erik ten Hag zegt niet per se onwelwillend tegenover een terugkeer van Bergkamp te staan.

De Ajax-trainer weigert zich uitgebreid uit de laten over de kwestie, maar gooit de deur voor Bergkamp zeker niet definitief dicht. "Of er nog een plekje vrij is in de technische staf voor Bergkamp? Dat moet je aan de directie vragen. Of ik ervoor zou gaan liggen? Nee", wordt hij vrijdag geciteerd door Ajax Showtime.

Groter lijkt de kans dat Ten Hag bij Ajax bijgestaan zal worden door Richard Witschge. “Daar ben ik met de clubleiding over aan het spreken”, licht de oefenmeester toe. “Hij is ook trainer bij de jeugd, daar is hij ook voor aangesteld. Mocht hij richting het eerste gaan, moet dat in overleg met de jeugd. De prioriteit is nu eerst deze twee wedstrijden”, doelt hij op de duels met Feyenoord en FC Utrecht.