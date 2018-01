Manchester United-flop laat vet contract in Brazilië ontbinden

Anderson Luís de Abreu Oliveira, kortweg Anderson, is niet langer speler van Internacional. De club uit Porto Alegre heeft bekendgemaakt dat het contract met de 29-jarige middenvelder is ontbonden. De Braziliaan kan nu dus ook buiten de transferperiodes om op zoek naar een nieuwe werkgever.

De negenvoudig international vertrok in februari 2015 naar Internacional en speelde vorig jaar tien maanden op huurbasis voor Coritiba. In dienst van Internacional kwam Anderson tot 6 doelpunten in 89 officiële wedstrijden. De arbeidsovereenkomst van de linkspoot liep nog door tot nieuwjaarsdag 2019.

“Ik vervolg in 2018 mijn avontuur om nieuwe uitdagingen te zoeken, iets wat ik sinds mijn twaalfde altijd heb gedaan. Ik zal voor Internacional juichen opdat de club zijn doelstellingen zal behalen. Dat verdient de club en dat verdienen vooral de fans. Ik wil de supporters graag nog een laatste keer bedanken. Dank! Jullie zijn geweldig”, schrijft Anderson op zijn website.

Anderson begon zijn carrière bij Grêmio en kwam via FC Porto in de zomer van 2007 bij Manchester United terecht. In dienst van the Mancunians kwam hij tot meer dan honderd competitiewedstrijden en won hij onder meer vier keer de Premier League en één keer de Champions League. In het seizoen 2013/14 speelde hij nog even op huurbasis bij Fiorentina, maar in de winter tekende Anderson bij Internacional.

Anderson maakte transfervrij de overstap van Manchester United en kreeg bij het signeren van zijn bijna vierjarige contract een tekenbonus van 1,15 miljoen euro. Dat bedrag zou over vier termijnen worden uitgesmeerd. Anderson verdiende bij Internacional verder een vast maandsalaris van bijna 145.000 euro.