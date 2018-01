Ten Hag vol lof over ‘intelligente speler’: ‘Hij is voor zijn leeftijd al rijp'

Erik ten Hag is in zijn eerste weken als hoofdtrainer van Ajax onder de indruk geraakt van David Neres. De Braziliaanse rechtsbuiten beleefde een ijzersterke eerste seizoenshelft in de Eredivisie en heeft zijn imposante vorm na de winterstop doorgetrokken in Portugal, waar Ajax verbleef ter voorbereiding op de competitiehervatting.

Neres, twintig jaar, was in de eerste seizoenshelft in zestien competitieoptredens goed voor acht doelpunten en negen assists. "Hij is een intelligente speler die goed ageert en positie kiest. Dat zag ik in Portugal al heel snel", vertelt Ten Hag in gesprek met Ajax Life complimenteus over de aanvaller. "Hij heeft ook een groot lerend vermogen en is voor zijn leeftijd al behoorlijk rijp."

De oefenmeester is met name onder de indruk van de spelmakende kwaliteiten van Neres. "Uit tegen AZ stuurde hij Klaas-Jan (Huntelaar, red.) met drie balcontacten weg", geeft hij als voorbeeld. "Die situatie zegt veel over de intelligentie die hij heeft. Hij jaagt, schat de pass in, loopt met zijn vleugelverdediger mee en blokt en vangt de bal goed af. Bovendien is zijn eerste gedachte altijd vooruit en dat is ook vaak het moment dat de tegenstander uit de organisatie staat."

Ajax speelde in Portugal twee oefenwedstrijden: met de eerste keus werd het Deense Lyngby met 5-1 van de mat geveegd, terwijl de B-ploeg met 1-1 gelijkspeelde tegen MSV Duisburg uit Duitsland. Zondagmiddag vervolgen de Amsterdammers de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt momenteel negen punten in het voordeel van Ajax, al speelde de Rotterdamse aartsrivaal wel een wedstrijd minder.