Voormalig Engels international verlaat Everton na drie jaar

Aaron Lennon gaat aan de slag bij Burnley. De BBC meldt dat de dertigjarige rechtsbuiten persoonlijk rond is met the Clarets en alleen nog medisch gekeurd hoeft te worden. Het is niet bekend voor wat voor transfersom het tot medio 2018 doorlopende contract wordt afgekocht.

De 21-voudig international van Engeland ligt nu namelijk nog tot de zomer vast bij Everton, de club waarvoor hij sinds september 2015 speelt en de vereniging waar hij vóór zijn definitieve overstap al eens drie maanden voor speelde. Lennon kwam tot dusverre tot 77 wedstrijden voor Everton, met negen doelpunten en zes assists.

Lennon komt uit de jeugdopleiding van Leeds United en brak bij die club door in het profvoetbal. Hij werd met zijn debuut in 2003 de jongste speler ooit in de Premier League en maakte in 2005 voor één miljoen pond de overstap naar Tottenham Hotspur. Lennon zou tien seizoenen bij de club uit Londen blijven.

De rappe buitenspeler won één prijs met the Spurs, de EFL Cup in 2007/08, en speelde er 364 duels. In februari 2015 vertrok hij zogezegd naar Everton, maar vooral na de komst van Ronald Koeman vertroebelden zijn speelkansen. Lennon is ook na het vertrek van de Nederlandse manager nooit meer uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler en lijkt nu dus te vertrekken naar Burnley, de nummer zeven van de Premier League.