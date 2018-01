PSV klopt aan bij Internazionale voor aanvaller

De toekomst van Dani van der Moot ligt hoogstwaarschijnlijk bij SC Cambuur. De spits van Jong PSV heeft al een stageperiode in Leeuwarden achter de rug en die is van beide kanten goed bevallen, waardoor hij komende zomer de overstap zal maken. (Eindhovens Dagblad)

West Bromwich Albion zit momenteel om de tafel met FC Basel. The Baggies hopen Michael Lang zo snel mogelijk te kunnen presenteren. (Daily Mail)