Kluivert: ‘Ik zei ook dat we nooit meer verliezen van Feyenoord en PSV’

Justin Kluivert wordt in de wandelgangen gelinkt aan clubs als RB Leipzig en Barcelona. Tegenover FOX Sports laat de talentvolle buitenspeler weten dat hij totaal niet bezig is met een mogelijk vertrek bij Ajax. De nummer twee van de Eredivisie wil graag langer door met Kluivert, maar ondanks eerdere uitspraken van Kluivert dat het binnenkort wel goed zal komen, is er nog altijd geen akkoord. “Ik heb geleerd dat je niet zo snel moet praten”, klinkt het.

Kluivert veroverde vlak voor de winterstop een vaste basisplaats bij Ajax. Op links speelde hij Amin Younes uit de basis. Door zijn goede spel, assists en doelpunten valt hij op en heeft hij zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij diverse clubs. Kluivert ontkent dat hij in de winterstop is gaan praten met andere clubs. "Haha, nee. Waarom ik lach? Ik vind het grappig. Ik ben niet wezen kijken. Ik speel nu gewoon nog bij Ajax. Het is helemaal niet van toepassing dat ik ergens ga kijken. Ik heb geen reden om nu weg te gaan in de winter."

Eerder zei Kluivert nog dat hij in navolging van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek snel zou bijtekenen, maar vooralsnog is er nog geen handtekening gezet. Het talent heeft geleerd dat hij niet voor zijn beurt moet praten. “Ik zei bijvoorbeeld dat we nooit meer verliezen van Feyenoord en PSV. Dat heb ik misschien ook te snel gezegd. Natuurlijk moet je achter je woorden staan, maar ik heb geleerd dat je niet zo snel alles moet zeggen. Dat kan altijd tegen je gebruikt worden."