Van de Looi mogelijk tegenover zoon: ‘Mooi als hij hier zijn debuut kan maken'

Voor Erwin van de Looi heeft het treffen tussen Willem II en FC Groningen komende zondag een speciale lading. De oefenmeester neemt het niet alleen op tegen zijn oude club, maar ook tegen zijn zoon. Tom van de Looi is door Groningen-trainer Ernest Faber voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie.

De achttienjarige middenvelder speelt sinds 2010 in de jeugdopleiding van FC Groningen. Vader Erwin werkte tussen 2008 en 2016 bij de Trots van het Noorden, waarvan de laatste drie jaar als hoofdtrainer. “Het zou natuurlijk mooi zijn voor hem als hij hier zijn debuut kan maken. We gunnen elkaar altijd het beste, maar zondag even niet”, zegt Van de Looi senior op de website van Willem II.

“Wij gaan namelijk voor de winst en dan is het vervelend voor hem dat hij bij de andere partij zit”, vervolgt de oefenmeester van de Tilburgers, die weer kan beschikken over Bartholomew Ogbeche, Jop van der Linden en Fernando Lewis. Ook nieuwkomers Giliano Wijnaldum en Damil Dankerlui zullen van de partij zijn als Willem II het zondag in eigen huis opneemt tegen FC Groningen.

“Ik ben blij dat deze jongens erbij gekomen zijn. Van onderlinge concurrentie worden we sterker en dat is wat we met zijn allen willen”, concludeert Van de Looi. “Op het trainingskamp hebben we hard gewerkt. Het is nu zaak om punten te pakken en weg te komen van waar we nu op de ranglijst staan. Daarmee willen we beginnen door van Groningen te winnen.”