‘Stormachtig is het niet geweest, dat heeft de media er een beetje van gemaakt’

Bij FC Utrecht veranderde er in de winterstop het een en ander. Trainer Erik ten Hag werd weggekaapt door Ajax, waarna de Domstedelingen assistent Jean-Paul de Jong doorschoven naar de functie van hoofdtrainer. Volgens Voetbal International zou een deel van de spelersgroep zich niet kunnen vinden in de aanstelling van De Jong.

“Stormachtig is het hier niet geweest, dat heeft de media er een beetje van gemaakt. Vanaf de eerste minuut is alles naar wens met deze nieuwe staf. De energie spat er op de trainingen vanaf”, zegt aanvoerder Willem Janssen in gesprek met de NOS. De Jong kreeg de berichten ook tot zich, maar maakte zich er niet al te druk over.

“Ik heb wel veel reacties gehad op mijn benoeming. Ik reageer vrij nuchter op dat soort dingen. Ik ben zelf ook speler geweest, dus ik weet wat veranderingen in de staf met zich meebrengen. Zeker als iemand doorgeschoven wordt van assistent naar hoofdtrainer”, stelt de nieuwe oefenmeester van FC Utrecht. Hij zegt dat er momenteel rust hangt in de Domstad. “We hebben nu een complementaire staf en dat werkt ook voor de spelers verfrissend. Wij willen van goed naar goud.”

FC Utrecht neemt het komende week achtereenvolgens op tegen AZ, Feyenoord en Ajax. “Dit is een unieke week in mijn carrière. Drie topwedstrijden en nog drie keer in de eigen Galgenwaard ook”, stelt Janssen. De Jong weet dat hij in deze drukke week meer dan elf spelers nodig heeft. “En dat is ook het mooie van deze groep. Vanaf het moment van onze benoeming zijn ze alleen maar bezig de weg omhoog te vinden.”