Ten Hag: ‘Hij is als een soort verlengstuk van de trainer in het veld’

Erik ten Hag is in zijn eerste weken als trainer van Ajax onder de indruk geraakt van Klaas-Jan Huntelaar, die hij ziet als verlengstuk van de technische staf op het veld. De opvolger van Marcel Keizer liet op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord verder weten dat hij zeer te spreken is over aankoop Nicolás Tagliafico en Frenkie de Jong.

Door de blessure van Kasper Dolberg mag Huntelaar voorlopig rekenen op een basisplaats in de punt van de aanval. Ten Hag is blij met de routinier. “Hij is altijd goed voor goals en hij is een goed aanspeelpunt. Daarnaast is hij ook iemand die de spelers neerzet, als een soort verlengstuk van de trainer in het veld”, aldus Ten Hag. “Maar ook in het verdedigende aspect en het storen heeft hij een organiserende rol.”

Op de linksbackpositie zal Nicolás Tagliafico waarschijnlijk vanaf de aftrap starten. De van Independiente overgenomen verdediger maakt een goede indruk op de trainer. “Hij bevestigt de beelden die ik van hem heb gezien”, zei de trainer vrijdagmiddag. “Hij past zich makkelijk aan, heeft snel een klik gevonden met de spelersgroep en past prima in de speelwijze van Ajax. Het is wel te zien dat hij al wat ervaring in zijn rugzak heeft zitten.”

De Jong speelde zich onder Keizer in de basis en blonk vlak voor de winterstop haast wekelijks uit. Door de vele blessures in de achterhoede verscheen hij een aantal keer naast Matthijs de Ligt in de achterhoede. Ten Hag ziet een mooie rol weggelegd voor de jeugdinternational. “Neem een voorbeeld aan Javier Mascherano. Die speelde bij Liverpool altijd op het middenveld, maar nu bij Barcelona staat hij al jaren achterin. Het is duidelijk dat De Jong een goede middenvelder is.”