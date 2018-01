Mourinho laat Mkhitaryan opnieuw buiten selectie: ‘Heeft geen zin te ontkennen’

De naderende transfer van Alexis Sánchez naar Manchester United houdt Engeland al dagen in zijn greep. José Mourinho bevestigt vrijdag tijdens het wekelijkse persmoment dat the Red Devils hard werken aan de komst van de Chileense aanvaller. Henrikh Mkhitaryan, die de omgekeerde weg moet bewandelen, behoort zaterdag niet tot de wedstrijdselectie van Manchester United.

The Red Devils nemen het zaterdag op tegen Burnley, maar Mourinho heeft besloten om

Mkhitaryan niet op te nemen in zijn selectie. “Hij is in een goede conditie, traint goed. Maar ik heb hem niet geselecteerd. Iedereen weet dat de transfer eraan zit te komen, al helemaal omdat de manager van Arsenal er zo duidelijk over gesproken heeft. Het heeft dan geen zin om het te ontkennen”, wordt Mourinho geciteerd door Sky Sports.

“Onze fans weten dat Alexis zijn contract niet gaat verlengen. Ze hebben dat idee geaccepteerd, maar ook dat niet één club een speler krijgt. Wij krijgen ook een speler en dat maakt de onderhandelingen wel wat makkelijker en wat minder teleurstellend. We verliezen een speler, inderdaad, maar we krijgen er ook één voor terug”, liet Wenger eerder weten. Arsenal werkt daarnaast aan de komst van Pierre-Emerick Aubameyang.

“Maar het is nog niet rond”, verduidelijkt Mourinho. “Mkhitaryan is voorlopig nog onze speler, terwijl Sánchez een speler van Arsenal is. Ik wil me nu op de wedstrijd van zaterdag focussen, dat is het belangrijkste. Verder wacht ik rustig op nieuws, niet meer dan dat.” Josep Guardiola wilde Sánchez ook aan zijn selectie toevoegen, maar erkent tegenover de BBC dat ze naast de Chileen grijpen. “Ik denk dat hij naar United gaat, daar moet ik ze allebei mee feliciteren. De spelers en manager beslissen wat ze het beste achten, daar heb ik niks aan toe te voegen.”