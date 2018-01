Cocu houdt transfer Locadia niet tegen: ‘Moeten begrip hebben voor de situatie’

Jürgen Locadia lijkt momenteel op weg naar Brighton & Hove Albion. The Seagulls hebben zich in Eindhoven gemeld en praten met PSV over een transfer van de aanvaller, die zestien miljoen euro op zou moeten leveren. Dit bedrag zou een gat in de begroting moeten dichten, dat ontstaan is door de vroege Europese uitschakeling van de Eindhovenaren.

“Sportief gezien ben ik er niet blij mee, maar we moeten begrip hebben voor de situatie van de club. Soms kun je een transfer simpelweg niet tegenhouden”, wordt trainer Phillip Cocu door het Eindhovens Dagblad geciteerd tijdens de wekelijkse persconferentie. De oefenmeester benadrukt dat Locadia nog steeds speler van de Eindhovenaren is. “Jürgen is een voorbeeld van een jongen die al heel vroeg bij de A-selectie is gekomen en op zijn zestiende en zeventiende al meetrainde.”

“Hij heeft zich tot een bepalende speler ontwikkeld en is op alle fronten enorm gegroeid”, vervolgt Cocu. Zijn ploeg hervat de competitie komende zondag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Eindhovenaren brachten de winter door in de Verenigde Staten, maar Cocu vertelt op de website van PSV dat er geen sprake is van een jetlag. “Daar hebben we uiteraard rekening mee gehouden door maandag en dinsdag wat later te trainen. Een jetlag speelt zondag absoluut geen rol.”

PSV verwelkomde Maximiliano Romero afgelopen winter in Eindhoven, maar de Argentijn zal komende zondag nog niet van de partij zijn. De aanvaller traint nog individueel. “We moeten er zondag direct staan. De uitslag van een andere wedstrijd (Ajax - Feyenoord, red.) hebben we niet nodig om gemotiveerd te zijn”, concludeert de oefenmeester, die niet wil zeggen of PSV nog de transfermarkt op gaat met het geld dat een eventuele transfer van Locadia oplevert. “We moeten de selectie dusdanig hebben staan, dat we de tweede seizoenshelft goed in kunnen gaan. Wellicht volgt er nog iets, maar daar valt nu nog niets over te zeggen.”